CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- En México, el

es uno de los utensilios más utilizados para preparar

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, ya que elcon el que está elaborado aporta una los alimentos, a diferencia de la licuadora que únicamente tritura los ingredientes.Sin embargo, si compraste uno recientemente es importanteantes de darle uso paradel material yen la comida. Aquí te explicamos paso a paso cómo hacerlo.¿Cómo se inventó elLa marca de artículos mexicanosexplica que eles uno barro cocido, empleado parapequeños como semillas, frutos secos o ramas de plantas.Aunque se desconoce su origen exacto, en nuestro país este utensilio existe desde la; y más atrás hay registros de su uso en el, alrededor deLa palabraproviene dely se compone de dos términos:que significa salsa, yque significa recipiente o mortero. Sin embargo, esta pieza utilizada para triturar recibe distintos nombres como mano,, temachín, muchacho, pilón, temolote o toxolotl.Dentro de México, elmás común es el elaborado convolcánico, conocido popularmente como, y se caracteriza por sus tres pequeñas patas.Su uso más frecuente es para la preparación de, especialmente aquellas hechas con, jitomate o tomate, cebolla ycocidos o tatemados.Y es que su principal ventaja es que sufacilita que los, puesto que laevita que los alimentos se resbalen al aplicar fuerza, como ocurriría en una superficie lisa.¿Por qué se debe curar unnuevo?El diccionarioexplica que, al estar hecho de, unnuevo posee unay porosa, lo que puede desprender pequeñas partículas de piedra o arenilla capaces de alterar el sabor y textura de los alimentos.Así, el objetivo de "" es alisar, desde el primer uso, la superficie donde se muelen los ingredientes para evitar que la comida se mezcle con pequeñosdurante la preparación.En algunas regiones de México también se elaborande piedra que presentan características similares, por lo que también requieren ser¿Cómo curar unAntes de preparar tu salsa en unnuevo, debesy aquí te explicamos cómo hacerlo:Ingredientes:1 puño de1 cucharada de1 diente deProcedimientos:Coloca dentro delun puño dey una cucharada de, ya sea gruesa o fina.Con ayuda delcomienza a, realizandoo de arriba hacia abajo; debes raspar toda la superficie interior.Conforme avances, la mezcla comenzará a adquirir undebido alque se desprende delTienes que mantener eldurante al menosDespués añade un diente depara continuar el proceso, y sigue moliendo todos los ingredientes hasta completar aproximadamenteAl terminar, tira el contenido que se desprenda y lava muy bien elconEnjuágalo para retirar cualquier residuo.elestarápara martajar cualquier ingrediente.Otra ventaja de curar unes que el proceso sólo debe realizarse; además, se trata de un utensilio de, por lo que no es necesario reemplazarlo constantemente,de que llegue a