Trump rechaza nueva propuesta de paz de Irán

Un acuerdo entre Irán y Estados Unidos parece más lejano que nunca. La nueva propuesta de 14 puntos presentada por Teherán fue rechazada por Donald Trump con una dura descalificación que vuelve a hacer soplar vientos de guerra en Medio Oriente.

Para la Casa Blanca, la oferta iraní es "insuficiente" para pensar en alcanzar un acuerdo sobre el fin del conflicto: según el presidente estadounidense, presenta solo mejoras simbólicas respecto de la versión anterior y nada más.

El documento -según informó un funcionario estadounidense a Axios- contendría muchas declaraciones sobre el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, pero en la práctica no incluiría detalles sobre la suspensión del enriquecimiento de uranio ni sobre la entrega de las reservas existentes.

"No estoy abierto a ninguna concesión", tronó el magnate republicano, evidentemente frustrado por el estancamiento que se ha generado y que ya dura demasiado tiempo.

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Así, Trump decidió reunir en la Situation Room de la Casa Blanca a sus asesores de seguridad nacional con el objetivo de volver a estudiar las opciones militares disponibles y evaluar las actualizaciones preparadas por el Pentágono.

El magnate todavía no tomó una decisión sobre una posible reanudación de los ataques, pero parece haber abandonado el tono más conciliador y optimista de las últimas semanas. "Irán sabe lo que ocurrirá pronto", advirtió de manera amenazante.

Aunque sigue afirmando que quiere un acuerdo, Trump volvió a considerar concretamente la posibilidad de reanudar las hostilidades después de que la mayoría de sus exigencias fueran rechazadas.

Según trascendidos, Irán estaría dispuesto a aceptar un largo período de congelamiento de su programa nuclear en lugar de un desmantelamiento completo, con la condición de que el uranio altamente enriquecido -estimado en 400 kilogramos- sea transferido a Rusia y no a Estados Unidos.

Una propuesta que para Trump no es suficiente. El mandatario repite desde hace meses que quiere el uranio iraní en territorio estadounidense y en el pasado ya rechazó la oferta del presidente ruso Vladimir Putin de trasladarlo a Rusia.

Además de la apertura sobre el tema nuclear, Teherán pidió -según informó Al-Arabiya- una tregua prolongada y dividida en varias etapas, así como una reapertura gradual y segura del Estrecho de Ormuz, con un rol garantizado para Pakistán y Omán en caso de tensiones.

En relación con este estratégico corredor marítimo, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció la creación de un nuevo organismo encargado de su gestión, denominado Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico.

Mientras tanto, Ormuz continúa de hecho cerrado y, por el momento, su reapertura parece lejana. Estados Unidos -según difundió la agencia semioficial iraní Tasnim- propuso una suspensión temporal de las sanciones sobre el petróleo iraní a cambio de un acuerdo de paz y de la reapertura del estrecho. "No habrá ningún levantamiento de sanciones gratuito y sin acciones recíprocas por parte de Irán", aclaró un funcionario de la Casa Blanca.

Y para intentar aliviar la presión sobre los precios internacionales del petróleo y contener el impacto de la escasez de crudo, Estados Unidos concedió una nueva prórroga de 30 días para el petróleo ruso. Así habrá "mayor flexibilidad y se ayudará a estabilizar el mercado", explicó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, señalando además que esta medida reducirá la capacidad de "China de acumular petróleo a precios descontados".

Una declaración que también representa una indirecta hacia Pekín, donde está próximo a llegar Vladimir Putin pocos días después de la visita de Estado de Trump, confirmando el papel que Xi Jinping busca desempeñar en el escenario de la diplomacia mundial.

Pakistán despliega tropas en Arabia Saudita como mediador regional

Mientras el presidente chino continúa tejiendo su red diplomática, Pakistán -mediador entre Irán y Estados Unidos- desplegó entretanto 8.000 soldados y aviones de combate en Arabia Saudita, aumentando aún más la tensión regional.