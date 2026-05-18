A proceso, exjefe de Seguridad en Tamazunchale: FGE

Christian Alejandro N., director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tamazunchale, fue vinculado a proceso por delito contra la salud derivado de la posesión de cristal y marihuana.

Sin embargo, debido a que, al momento de la detención la Guardia Civil Estatal (GCE) también le aseguró cartuchos de 9 milímetros y un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, el juez de Control declinó competencia del fuero federal.

Es decir, el juez de Control del Poder Judicial de la Federación conocerá de tales imputaciones, y el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una carpeta de investigación.

Al respecto, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), explicó que se divide la competencia y la investigación que continuará la FGR, tomará en cuenta las diligencias iniciales del Ministerio Público del fuero común.

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"Está detenido y bueno, él pidió la duplicidad del término constitucional. Ya se le dictó vinculación a proceso por los delitos que fue puesto a disposición, y ahí el juez declinó competencia para algunos delitos de carácter federal", concluyó.