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Seguridad

40 detenidos en 24 horas en operativos de la Guardia Civil Estatal

Aseguran droga, un arma y recuperan seis vehículos en acciones en las cuatro regiones

Por Redacción

Abril 27, 2026 10:17 a.m.
A
40 detenidos en 24 horas en operativos de la Guardia Civil Estatal

La Guardia Civil Estatal (GCE) reportó la detención de 40 personas en las últimas 24 horas en San Luis Potosí, como parte de los operativos desplegados en las cuatro regiones del estado.

De acuerdo con la información oficial, las detenciones están relacionadas con diversos delitos, entre ellos posesión de droga, portación de arma de fuego, violencia familiar, tentativa de robo, robo, portación de arma prohibida, delitos contra la seguridad de tránsito y robo de vehículo.

Durante estas acciones, los elementos estatales aseguraron 162 gramos de marihuana, 37 dosis de una sustancia con características del "cristal", además de un arma de fuego, dos cargadores y 32 cartuchos útiles.

En el mismo periodo, se reportó la recuperación de seis vehículos: tres con reporte de robo y otros tres presuntamente vinculados a hechos delictivos.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que estos resultados forman parte de los dispositivos de seguridad implementados en coordinación entre corporaciones, los cuales se mantienen activos en todo el territorio potosino.

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