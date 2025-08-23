logo pulso
A balazos, matan a un hombre en Prados

El reporte fue cerca de las 07:00 de la mañana de este sábado

Por Redacción

Agosto 23, 2025 09:50 a.m.
Un hombre fue ultimado a balazos en la colonia Prados, segunda sección.

El reporte fue cerca de las 07:00 de la mañana en la calle de Puerto Alegre, donde fue hallado el cadáver, sin que hasta el momento se conozcan detalles de los hechos.

Al sitio arribaron paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes al valorar al hombre, lo encontraron sin signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron el área y la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado iniciaron con la carpeta correspondiente.

