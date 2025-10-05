A balazos, ultiman a lavacarros en un auto

Un lavacarros de unos 30 años de edad, fue asesinado dentro de un automóvil en un autolavado de la calle Costado Sur de la antigua central camionera, en donde delincuentes armados lo acribillaron para luego darse a la fuga.

El hecho ocurrió cerca de las 20:30 horas de este sábado, en que el ahora occiso se encontraba en un automóvil Volkswagen Pointer de color blanco en la mencionada calle, frente a un autolavado en la colonia El Paseo.

En forma repentina llegaron varios individuos armados que sin darle tiempo a nada le dispararon en múltiples ocasiones propinándole heridas de bala en todo el cuerpo y enseguida huyeron.

Algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia y al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes al revisarlo determinaron que ya había perdido la vida a causa de los balazos recibidos.

El área fue asegurada por elementos de la Policía Municipal que llegaron como primeros respondientes y poco después llegaron agentes de la Policía de Investigación para iniciar las indagatorias del caso

Asimismo, personal de la Vicefiscalía Científica realizó una inspección y se recogieron algunos cartuchos percutidos, luego el cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley.

La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación sobre el hecho y el automóvil en donde quedó sin vida el infortunado acabó en una pensión para ahondar con las indagatorias a través del Ministerio Público.