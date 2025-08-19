Abandonan camioneta volcada en Los Magueyes
La unidad quedó en un baldío de la avenida Josefa Ortiz de Domínguez
La volcadura de una camioneta Chevrolet se registró este martes en la avenida Josefa Ortiz de Domínguez en la colonia Los Magueyes, al norte de la ciudad.
Los hechos, a las 11:30 de la mañana, cuando el conductor de la camioneta circulaba sobre la avenida Ortiz de Domínguez, pero al salir de una curva perdió el control hacia su izquierda para chocar con la guarnición y quedar finalmente volcada dentro de un desnivel de un lote baldío.
El vehículo fue encontrado abandonado por elementos de la SSPC , los mismos tomaron conocimiento de os hechos.
