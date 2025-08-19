logo pulso
Seguridad

Abandonan camioneta volcada en Los Magueyes

La unidad quedó en un baldío de la avenida Josefa Ortiz de Domínguez

Por Redacción

Agosto 19, 2025 01:03 p.m.
A
Foto: Teodora Blanco/Pulso

Foto: Teodora Blanco/Pulso

La volcadura de una camioneta Chevrolet se registró este martes en la avenida Josefa Ortiz de Domínguez en la colonia Los Magueyes, al norte de la ciudad.

Los hechos, a las 11:30 de la mañana, cuando el conductor de la camioneta circulaba sobre la avenida Ortiz de Domínguez, pero al salir de una curva perdió el control hacia su izquierda para chocar con la guarnición y quedar finalmente volcada dentro de un desnivel de un lote baldío.

El vehículo fue encontrado abandonado por elementos de la SSPC , los mismos tomaron conocimiento de os hechos.

SLP

Redacción

La unidad quedó en un baldío de la avenida Josefa Ortiz de Domínguez

