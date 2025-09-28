Accidente en distribuidor Juárez deja a motociclista herido
El motociclista se lesionó al derrapar en el distribuidor Juárez en un accidente matutino
Un motociclista resultó lesionado al derrapar en el distribuidor Juárez, poco antes de las 8:00 de la mañana de este domingo.
El accidente ocurrió cuando el conductor circulaba sobre el ramal de carretera México para incorporarse a carretera Matehuala, donde perdió el control debido al piso mojado y al exceso de velocidad.
Paramédicos acudieron al lugar, lo valoraron y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. En tanto, peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal tomaron conocimiento de los hechos.
