Presunto acosador es aprehendido por PDI

Por Redacción

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Presunto acosador es aprehendido por PDI

Un sujeto señalado de acosar sexualmente a una adolescente, fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación en base a una orden de aprehensión girada por un juez penal.

La carpeta de investigación en contra de Cristian “N”., dio inicio tras una denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, donde se expuso que el señalado había agraviado de manera reiterada a la víctima, una persona menor de edad de identidad reservada.

Una vez que las indagatorias avanzaron y se estableció la probable responsabilidad del imputado, un agente del Ministerio Público solicitó ante un Juez de control la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue otorgada.

Con ello, la PDI hizo efectivo el ordenamiento, capturando al probable responsable en el fraccionamiento Ricardo Flores Magón, de Soledad de Graciano Sánchez.

Asimismo, para garantizar su asistencia a la audiencia inicial ante la autoridad judicial, fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, posterior a una valoración médica.

