Acuerdan poner "lupa" sobre policías municipales

La mayoría de los municipios del interior de San Luis Potosí no cuenta con el número mínimo de policías municipales que les corresponde de acuerdo con su población y, además, presentan rezagos en el cumplimiento de los exámenes de control y confianza.

Así lo advirtió el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, al referirse a la situación actual de las corporaciones locales en materia de seguridad pública.

Tras una reunión de Mesa de Seguridad en Villa de Reyes con presidentes municipales, el mandatario estatal señaló que se alcanzaron acuerdos para fortalecer y depurar las corporaciones locales, con el objetivo de evitar la infiltración del crimen organizado y mejorar la capacidad operativa de los ayuntamientos.

"El principal acuerdo con los presidentes municipales es en dos vertientes: cuidar los exámenes de control y confianza a todos sus elementos y cumplirlos cabalmente", expresó.

Gallardo Cardona fue enfático al señalar que no habrá tolerancia para elementos que no acrediten estas evaluaciones, ni para mandos policiacos que mantengan vínculos con actividades ilícitas. Indicó que los propios alcaldes se comprometieron a dar de baja a cualquier policía o director que presente indicios de relación con la delincuencia.

"Los mismos presidentes municipales hoy acordaron dar de baja si algún elemento está metido en la delincuencia o si hay inicios de que algún director lo pueda estar", afirmó.

En cuanto al estado de fuerza, el gobernador explicó que ninguno de los municipios cumple con el número mínimo de policías que le corresponde de acuerdo con su población, por lo que se les instruyó a reforzar de inmediato las acciones de reclutamiento.

Detalló que incluso los ayuntamientos con mejor situación presentan rezagos, como el caso de Villa de Arriaga, que cuenta con 25 elementos cuando su mínimo debería ser de 35. "Todavía le faltan 10, pero es el que mejor está", puntualizó.Reconoció que en otros municipios el déficit es mucho mayor, lo que limita seriamente la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Asimismo, el gobernador informó que, con presencia operativa y seguimiento permanente en los municipios de Villa de Reyes, Zaragoza, Santa María del Río, Tierra Nueva y Villa de Arriaga, las autoridades de los tres órdenes de gobierno mantendrán acciones coordinadas para garantizar la seguridad en la región.