Adulto mayor provoca choque en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES. Un hombre de la tercera edad provocó un accidente al intentar cruzar sin precaución la Avenida Universidad con su camioneta, siendo impactado por un taxi. A pesar de los cuantiosos daños materiales, no se registraron personas lesionadas.

El percance ocurrió este domingo alrededor del mediodía, en el cruce de la Avenida Universidad y la calle Guanajuato, en la colonia Tipzén.

El adulto mayor se encontraba en el estacionamiento de la tienda Su Bodega a bordo de una camioneta Ford Ranger verde, la cual presentaba una falla mecánica y no encendía.

Un voluntario lo ayudó empujando la unidad para arrancarla a velocidad. Una vez en marcha, el conductor aceleró para cruzar la avenida y usar el retorno para enfilar en dirección a la Comisión Federal de Electricidad, sin percatarse que se aproximaba un taxi Nissan Versa, blanco con verde, número económico 680 del sitio Primero de Mayo.

El taxista no logró frenar a tiempo y terminó impactando de frente la camioneta.

Dentro del vehículo de alquiler viajaban pasajeros, quienes resultaron ilesos, aunque la unidad quedó con severos daños en la parte frontal.

Al lugar acudieron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento del hecho. Se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños.