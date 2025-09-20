Conductora andaba en una camioneta robada

Encontrándose en recorridos preventivos sobre el cuadrante poniente, agentes municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a una mujer que tripulaba una camioneta con reporte de robo vigente, la detección de la unidad se dio en calles de la colonia Viveros.

De acuerdo al reporte de los hechos, los oficiales municipales patrullaban sobre la lateral de la avenida Salvador Nava Martínez, al llegar a la calle Fray José de Arlegui de la colonia Viveros, notaron en circulación una camioneta tipo pick up color beige, la cual no portaba placas de circulación.

Al inspeccionarla, la conductora indicó que contaba con un permiso de circulación que se encontraba vencido, sin embargo, activando los protocolos correspondientes, se solicitó el estatus de la unidad ante el Sistema Único de Información donde resultó con reporte de robo del año 2019.

Inmediatamente, la conductora fue informada del probable delito cometido, por lo que se solicitó el arribo de personal femenino para llevar a cabo la detención y lectura de derechos que le asisten como persona detenida a quien dijo llamarse Miriam “N” de 32 años.

Finalmente, de acuerdo con los debidos protocolos, la camioneta fue depositada en una pensión para su resguardo. Luego de una certificación médica, la asegurada fue presentada a la Fiscalía General del Estado.