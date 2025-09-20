logo pulso
Fallece hombre cuando cambiaba llanta a su carro

Estaba en la colonia El Vergel, donde le vino un infarto y se desvaneció

Por Redacción

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
Cuando cambiaba una llanta a su carro, a un hombre le sobrevino un infarto en la colonia El Vergel y quedó sin vida en el lugar sin que los paramédicos pudieran hacer algo para reanimarlo.

El reporte a las corporaciones policiales se dio a las 20:00 horas del jueves, en el sentido de que había un hombre tirado en la calle Azteca de la colonia El Vergel, al norte de la ciudad.

Al sitio arribaron paramédicos del CRUM, quienes al valorar al hombre identificado como Luis Enrique de 40 años de edad, determinaron que ya había fallecido víctima de posible infarto, aunque presentaba sangrado en la cabeza aparentemente por la caída. Tuvo su domicilio en la calle Santa Rita del Fraccionamiento Misión del Palmar. 

Elementos de la Guardia Civil Municipal llegaron al lugar como primeros respondientes y aseguraron el área para que las demás autoridades hicieran las diligencias respectivas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo que se envió al Servicio Médico Legista, en donde se le practicaría la autopsia para conocer las causas de la muerte y se le entregaría a los familiares para la sepultura respectiva.

Al respecto, testigos dijeron que el ahora occiso se encontraba cambiando una llanta a su automóvil, cuando de pronto lo vieron desvanecerse y se acercaron para ayudarlo pero ya no reaccionó. 

