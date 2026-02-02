Aletero operaba en estacionamiento de HEB

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo, ya que se había apoderado del autoestéreo de un automóvil estacionado en la tienda HEB de la Avenida de los Pinos, en la colonia Bugambilias.

Los agentes municipales realizaban un patrullaje preventivo sobre la Avenida de los Pinos, a la altura de la colonia mencionada, cuando notaron que un hombre dentro del estacionamiento del supermercado referido les hacía señas.

Los policías soledenses se acercaron con el ciudadano, quien indicó que un individuo sustrajo del interior de su auto el autoestéreo, señalando al denunciado en la zona.

Luego de darle alcance, los policías dialogaron con el señalado, quien se identificó como Luis "N" de 27 años, encontrándole el objeto mencionado en el reporte, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

Al sujeto se le informó que sería detenido por presunto robo de autopartes, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir el trámite correspondiente.