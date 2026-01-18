logo pulso
Ambulancia choca con auto en B. Anaya; tres personas resultan lesionadas

El percance fue en la zona oriente y generó tráfico lento.

Por Redacción

Enero 18, 2026 11:14 a.m.
A
Ambulancia choca con auto en B. Anaya; tres personas resultan lesionadas

La tarde del sábado se registró un choque entre una ambulancia y un vehículo particular en el cruce de Ricardo B. Anaya Circuito Oriente, en la zona oriente de San Luis Potosí, capital, percance que dejó al menos tres personas lesionadas.

La participación de una ambulancia llamó la atención de automovilistas y vecinos del sector, lo que provocó congestión vial mientras cuerpos de emergencia atendían a los heridos en el lugar.

Durante varios minutos, la circulación se mantuvo lenta en tanto se realizaban las maniobras correspondientes y el peritaje para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones al circular por la zona.

Choque en zona oriente.

SLP

Redacción

El percance fue en la zona oriente y generó tráfico lento.

SLP

Redacción

SLP

Redacción

Una pareja hurtaba en una tienda y otro sujeto se negó a pagarle a taxista

SLP

Redacción

La dueña llamó a Protección Civil Municipal y el animalito fue llevado a lugar seguro