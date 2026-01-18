Ambulancia choca con auto en B. Anaya; tres personas resultan lesionadas
El percance fue en la zona oriente y generó tráfico lento.
La tarde del sábado se registró un choque entre una ambulancia y un vehículo particular en el cruce de Ricardo B. Anaya y Circuito Oriente, en la zona oriente de San Luis Potosí, capital, percance que dejó al menos tres personas lesionadas.
La participación de una ambulancia llamó la atención de automovilistas y vecinos del sector, lo que provocó congestión vial mientras cuerpos de emergencia atendían a los heridos en el lugar.
Durante varios minutos, la circulación se mantuvo lenta en tanto se realizaban las maniobras correspondientes y el peritaje para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.
Las autoridades recomendaron extremar precauciones al circular por la zona.
