Ambulancia choca con auto en B. Anaya; tres personas resultan lesionadas

La tarde del sábado se registró un choque entre una ambulancia y un vehículo particular en el cruce de Ricardo B. Anaya y Circuito Oriente, en la zona oriente de San Luis Potosí, capital, percance que dejó al menos tres personas lesionadas.

La participación de una ambulancia llamó la atención de automovilistas y vecinos del sector, lo que provocó congestión vial mientras cuerpos de emergencia atendían a los heridos en el lugar.

Durante varios minutos, la circulación se mantuvo lenta en tanto se realizaban las maniobras correspondientes y el peritaje para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones al circular por la zona.

Choque en zona oriente.