Hallan un cuerpo colgado en elpuente La Bonita

MATEHUALA.- El cuerpo de un hombre ejecutado fue localizado colgado en el puente La Bonita, en la carretera ‘57, por ahora no ha sido identificado pero las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer el caso.

El hallazgo ocurrió la mañana del pasado miércoles en la carretera 57, en el entronque con la vía hacia Charcas, justo debajo del puente conocido como La Bonita, donde lo automovilistas al ver al hombre colgado con una cuerda, pidieron apoyo a través de los números de emergencia, llegando inmediatamente las corporaciones policiacas tanto la Guardia Civil Estatal como la Guardia Nacional.

Al llegar, los agentes policiales vieron el cuerpo de un hombre sin vida, la cual presentaba signos de haber sido ejecutado y la zona fue acordonada, solicitando apoyo para que el personal de Servicios Periciales hiciera el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista para la autopsia de ley.

Hasta el momento se desconoce la identidad del sujeto, y de manera extraoficial trascendió que tenia signos de haber sido ejecutado.

