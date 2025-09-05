Acerca el Conafe los servicios educativos

RIOVERDE.- El Consejo Nacional de Fomento Educativo atiende 1,600 localidades en todo el estado, el objetivo es que ningún niño se quede sin escuela, ellos llegan a las comunidades más alejadas del municipio para brindar la enseñanza educativa.

Explicó el coordinador Territorial, César Vázquez Jiménez que se cuenta con 11 sedes de operación regional en los 59 municipios del estado, para tener un mejor control y conocer los avances reales en la enseñanza educativa.

En el presente ciclo escolar se atenderán a 15 mil niños en los 59 municipios del estado, la misión no es cerrar los servicios, sino acercar la educación a zonas difíciles de poder llegar.

El Conafe brinda atención educativa a todos los niños y si alguno no logró inscribirse, el educador comunitario le tendrá que dar clase, no hay cierre de matrículas.

Se atiende desde primera infancia, preescolar, primaria, secundaria y también se apoya en la alfabetización de adultos mayores, puntualizó.