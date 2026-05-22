logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Fotogalería

Métodos fáciles para comprar crédito de videojuegos sin usar tarjeta de crédito

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehenden a individuo por lesiones calificadas

Por Redacción

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Aprehenden a individuo por lesiones calificadas

La Fiscalía General del Estado, a través de elementos de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Guadalupe "N" por su probable participación en el delito de lesiones calificadas, en cumplimiento a un mandato judicial emitido por un Juez de control.

La detención se realizó en el exterior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de García, Nuevo León, derivado de un convenio de colaboración con agentes de la Agencia Estatal de Investigación de aquel Estado.

 De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), al momento de su detención se le hizo del conocimiento el mandamiento judicial existente en su contra, así como los derechos que le asisten como persona imputada. Posteriormente, fue inscrito en el Registro Nacional de Detenciones (RND), además de ser certificado por un médico legista para verificar su integridad física antes de su traslado a la capital potosina.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 7 de abril de 2022, en el municipio Salinas, cuando presuntamente agredió con un arma de fuego a dos personas que realizaban su trabajo en la zona centro de dicha demarcación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la carpeta de investigación, se encuentra que el imputado durante un asalto habría lesionado a una de las víctimas en el pie izquierdo tras exigirles sus teléfonos celulares, ocasionándole una herida.

El detenido quedó ingresado en las celdas de la Dirección General de Métodos de Investigación para posteriormente ser presentado ante la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rescatan a hombre inconsciente de motel en Valles
Rescatan a hombre inconsciente de motel en Valles

Rescatan a hombre inconsciente de motel en Valles

SLP

Huasteca Hoy

La Cruz Roja lo atendió y trasladó de emergencia tras ser reportado

Muere peatón en medio de un choque en la 57
Muere peatón en medio de un choque en la 57

Muere peatón en medio de un choque en la 57

SLP

Redacción

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 178+800 de la carretera México

Rescatan a un gato atrapado en sucursal bancaria
Rescatan a un gato atrapado en sucursal bancaria

Rescatan a un gato atrapado en sucursal bancaria

SLP

Redacción

Quedó bajo cuidado de un refugio altruista, informó Protección Civil municipal de Villa de Pozos

Estrellan vehículo en un muro del Río Santiago
Estrellan vehículo en un muro del Río Santiago

Estrellan vehículo en un muro del Río Santiago

SLP

Redacción

La Guardia Civil Estatal tomó conocimiento del accidente sin reporte de heridos