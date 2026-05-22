Aprehenden a individuo por lesiones calificadas

La Fiscalía General del Estado, a través de elementos de la Policía de Investigación, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Guadalupe "N" por su probable participación en el delito de lesiones calificadas, en cumplimiento a un mandato judicial emitido por un Juez de control.

La detención se realizó en el exterior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de García, Nuevo León, derivado de un convenio de colaboración con agentes de la Agencia Estatal de Investigación de aquel Estado.

De acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), al momento de su detención se le hizo del conocimiento el mandamiento judicial existente en su contra, así como los derechos que le asisten como persona imputada. Posteriormente, fue inscrito en el Registro Nacional de Detenciones (RND), además de ser certificado por un médico legista para verificar su integridad física antes de su traslado a la capital potosina.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 7 de abril de 2022, en el municipio Salinas, cuando presuntamente agredió con un arma de fuego a dos personas que realizaban su trabajo en la zona centro de dicha demarcación.

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En la carpeta de investigación, se encuentra que el imputado durante un asalto habría lesionado a una de las víctimas en el pie izquierdo tras exigirles sus teléfonos celulares, ocasionándole una herida.

El detenido quedó ingresado en las celdas de la Dirección General de Métodos de Investigación para posteriormente ser presentado ante la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.