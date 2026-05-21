Rescatan a hombre inconsciente de motel en Valles

CIUDAD VALLES.- Un hombre tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital, luego de que lo encontraron inconsciente en la habitación de un motel en Ciudad Valles.

La mañana de este jueves, los paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a un hombre de 45 años de edad, que se encontraba inconsciente dentro del motel situado en el kilómetro 3 del Libramiento Poniente, cerca de la Fiscalía General del Estado.

El hombre había rentado una habitación y supuestamente ingresó acompañado, pero al paso del tiempo, debido a que no salía y no respondía a los llamados del personal que labora ahí, ingresaron y lo hallaron solo, inconsciente.

Esta situación fue reportada al Sistema de Emergencias 9-1-1, y en minutos llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El afectado, identificado como Erick, tenía una enfermedad crónico-degenerativa y, de acuerdo con el reporte médico, probablemente sufrió una complicación que le provocó el desvanecimiento. Hasta el momento no se ha dado a conocer si ya fue estabilizado.