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Estrellan vehículo en un muro del Río Santiago

La Guardia Civil Estatal tomó conocimiento del accidente sin reporte de heridos

Por Redacción

Mayo 21, 2026 09:58 a.m.
A
Estrellan vehículo en un muro del Río Santiago

Únicamente daños materiales se registraron este jueves en una salida de camino y choque contra el muro de contención en el bulevar del Río Santiago.

El accidente se registró cuando el conductor de un Suzuki, circulaba sobre el bulevar, pero al pasar el puente de Morales con dirección al oriente, pierde el control hacia su derecha y choca con el muro de una rampa de entrada.

No se reportan heridos, aunque sí los daños materiales, por lo que elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento de los hechos. 

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