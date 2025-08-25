logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aprehenden a mujer acusada de secuestro

Radicaba en Tamaulipas y hubo colaboración con la policía de esa entidad

Por Redacción

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
Aprehenden a mujer acusada de secuestro

En cumplimiento a un convenio de colaboración con autoridades de Tamaulipas, la Fiscalía General del Estado logró la detención de Ana “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión por su presunta participación en los delitos de secuestro y asociación delictuosa en su modalidad de pandillerismo.

Los hechos que se le imputan ocurrieron en 2010, en territorio potosino, y derivaron en una investigación en contra de la probable responsable de ser una integrante de una banda dedicada a hechos similares al secuestro; por lo que presumiblemente está relacionada en más procesos penales bajo la misma índole.

La información recabada por el ente procurador de justicia permitió al agente del Ministerio Público reunir los datos de prueba suficientes para que un Juez librara el mandamiento judicial correspondiente.

Con el trabajo de la Policía de Investigación (PDI), se estableció que la señalada se encontraba en Matamoros, Tamaulipas, donde fue asegurada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras su captura, la imputada fue trasladada a San Luis Potosí y recluida en el Centro de Reinserción Social número uno, en la Delegación La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que en próximas horas resolverá estatus jurídico.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dos muertos, deja choque entre tráilers
Dos muertos, deja choque entre tráilers

Dos muertos, deja choque entre tráilers

SLP

Redacción

El hecho ocurrió en la carretera ‘57, en el tramo de Matehuala hacia Saltillo

Supuesto ladrón es apresado en Mexquitic
Supuesto ladrón es apresado en Mexquitic

Supuesto ladrón es apresado en Mexquitic

SLP

Redacción

Hombre es asesinado en la colonia San José
Hombre es asesinado en la colonia San José

Hombre es asesinado en la colonia San José

SLP

Redacción

Maleantes en motocicleta lo acribillaron, para luego fugarse con rumbo desconocido

Vándalo se paseaba en una moto hurtada
Vándalo se paseaba en una moto hurtada

Vándalo se paseaba en una moto hurtada

SLP

Redacción