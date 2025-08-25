Aprehenden a mujer acusada de secuestro

En cumplimiento a un convenio de colaboración con autoridades de Tamaulipas, la Fiscalía General del Estado logró la detención de Ana “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión por su presunta participación en los delitos de secuestro y asociación delictuosa en su modalidad de pandillerismo.

Los hechos que se le imputan ocurrieron en 2010, en territorio potosino, y derivaron en una investigación en contra de la probable responsable de ser una integrante de una banda dedicada a hechos similares al secuestro; por lo que presumiblemente está relacionada en más procesos penales bajo la misma índole.

La información recabada por el ente procurador de justicia permitió al agente del Ministerio Público reunir los datos de prueba suficientes para que un Juez librara el mandamiento judicial correspondiente.

Con el trabajo de la Policía de Investigación (PDI), se estableció que la señalada se encontraba en Matamoros, Tamaulipas, donde fue asegurada.

Tras su captura, la imputada fue trasladada a San Luis Potosí y recluida en el Centro de Reinserción Social número uno, en la Delegación La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que en próximas horas resolverá estatus jurídico.