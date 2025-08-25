logo pulso
Seguridad

Hombre es asesinado en la colonia San José

Maleantes en motocicleta lo acribillaron, para luego fugarse con rumbo desconocido

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
Hombre es asesinado en la colonia San José

A balazos, un hombre fue asesinado la noche del sábado en la colonia San José, en donde fue sorprendido por hombres armados que luego de acribillarlo se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

El hecho ocurrió después de las diez de la noche cuando el ahora occiso se encontraba en la avenida San Lorenzo cerca de la calle Del Atril, en la mencionada colonia perteneciente a Soledad.

En determinado momento llegaron al menos dos individuos, quienes le dispararon de corta distancia para enseguida fugarse, al parecer andaban a bordo de una motocicleta.

En un inicio los testigos corrieron para ponerse a salvo y una vez que los maleantes se fugaron salieron a ver lo sucedido y llamaron a los cuerpos de emergencia.

Los paramédicos llegaron a prestar ayuda al individuo, el cual por desgracia había perdido la vida víctima de las lesiones que presentaba en todo el cuerpo.

Posteriormente arribaron los elementos policiales, quienes acordonaron el área para que personal de Servicios Periciales realizara una inspección en busca de indicios, trasladando el cuerpo al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y entregarlo a los familiares una vez que lo reclamaran.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron ya las indagatorias para integrar la carpeta sobre el caso que abrió la Fiscalía General del Estado para dar con el paradero de los autores del asesinato y proceder en su contra de acuerdo a la ley.

