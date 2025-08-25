logo pulso
Seguridad

Supuesto ladrón es apresado en Mexquitic

Por Redacción

Agosto 25, 2025 03:00 a.m.
A
La Fiscalía General del Estado informó que agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en Mexquitic de Carmona en contra de José “N”, por su presunta participación en el delito de robo calificado.

De acuerdo con las indagatorias, en diciembre de 2022 el señalado se habría apoderado de diversos artículos de manera ilegal.

Por este hecho, la FGESLP integró la carpeta de investigación con los datos de prueba, mismos que permitieron a un Juez de control librar el mandamiento judicial solicitado por el agente del Ministerio Público.

Tras labores de inteligencia, los elementos de la PDI lograron ubicar al imputado en el municipio de Mexquitic de Carmona, donde fue detenido.

 Al momento de su aseguramiento al señalado se le notificaron sus derechos, se le practicó una valoración médica y posteriormente fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica.

