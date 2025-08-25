Vándalo se paseaba en una moto hurtada

Oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a un hombre por tripular una motocicleta con reporte de robo vigente, hecho que ocurrió en la colonia Valle de Santa Lucía, en trabajos preventivos que tienen el objetivo de combatir la incidencia delictiva.

Cuando agentes municipales transitaban sobre la avenida Santa Lucía, en la colonia mencionada, observaron a un individuo a bordo de una motocicleta, el cual cometía faltas al Reglamento de Seguridad Vial, por lo que le dieron alcance para señalarle la debida sanción.

Después de entrevistarlo, el sujeto se identificó como Óscar “N”, de 27 años de edad, quien mostró una actitud evasiva, por lo que se le realizó una inspección conforme al protocolo, y se consultó el estatus legal del vehículo en Plataforma México.

El resultado de la búsqueda mostró que la motocicleta, marca Honda modelo 2022 de color rojo, contaba con reporte de robo vigente del 10 de agosto de 2025.

De inmediato se solicitó el servicio de una grúa para asegurar el objeto constitutivo de delito junto con el conductor, mismo que se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.