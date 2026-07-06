Aprehenden a supuesta paracaidista en la capital
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Una mujer que fue acusada por el delito de despojo de un predio en la comunidad de San Juan de Guadalupe, en el municipio de San Luis Potosí, fue aprehendida por la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con la investigación, Dalit "N" habría ocupado desde 2014 el terreno ubicado en dicha comunidad, presuntamente bajo el argumento de que la propiedad pertenecía a su padre.
Tras las indagatorias correspondientes, un agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación y obtuvo de la autoridad judicial el mandamiento respectivo.
Elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y detuvieron a Dalit "N" en la colonia Tierra Blanca, de la capital potosina.
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La imputada fue puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere, a fin de continuar con el proceso penal correspondiente.
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