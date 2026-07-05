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Seguridad

Un lesionado tras choque y volcadura en acceso norte

Personal de Protección Civil de Soledad brindó atención inmediata al lesionado en el sitio del accidente.

Por Redacción

Julio 05, 2026 10:51 a.m.
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Un lesionado tras choque y volcadura en acceso norte
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      Una persona resultó lesionada tras un choque y volcadura registrados en el ascenso del puente del acceso norte hacia la carretera a Matehuala.

      El accidente ocurrió durante la madrugada, cuando el conductor de un automóvil compacto impactó contra el muro de contención de su lado derecho, para posteriormente terminar volcado con las llantas hacia arriba.

      Al sitio arribó personal de Protección Civil de Soledad para brindar atención.

      Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento de los hechos.

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