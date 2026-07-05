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Seguridad

Un lesionado tras volcadura de camioneta en Villa de Arriaga

El conductor, un trailero de 36 años, regresaba de su trabajo cuando ocurrió el incidente.

Por Redacción

Julio 05, 2026 02:37 p.m.
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Un lesionado tras volcadura de camioneta en Villa de Arriaga
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      Una persona resultó lesionada tras la salida de camino y volcadura de una camioneta en la carretera de cuota Villa de Reyes–Villa de Arriaga.

      El reporte se recibió después de la medianoche. Juan José, de 36 años y de oficio trailero, regresaba de trabajar y circulaba en su camioneta con destino a Villa de Arriaga. Al llegar al kilómetro 67, a la altura de la comunidad La Laborcilla, en el municipio de Villa de Arriaga, perdió el control de la unidad, salió del camino y dio varias volteretas, para finalmente quedar en posición normal entre la maleza.

      Al sitio arribó personal de Protección Civil de Villa de Arriaga y paramédicos de los Servicios Estatales de Salud de Villa de Arriaga, quienes lo trasladaron al Hospital Central para recibir atención médica especializada.

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