Un lesionado tras volcadura de camioneta en Villa de Arriaga

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Una persona resultó lesionada tras la salida de camino y volcadura de una camioneta en la carretera de cuota Villa de Reyes–Villa de Arriaga.

El reporte se recibió después de la medianoche. Juan José, de 36 años y de oficio trailero, regresaba de trabajar y circulaba en su camioneta con destino a Villa de Arriaga. Al llegar al kilómetro 67, a la altura de la comunidad La Laborcilla, en el municipio de Villa de Arriaga, perdió el control de la unidad, salió del camino y dio varias volteretas, para finalmente quedar en posición normal entre la maleza.

Al sitio arribó personal de Protección Civil de Villa de Arriaga y paramédicos de los Servicios Estatales de Salud de Villa de Arriaga, quienes lo trasladaron al Hospital Central para recibir atención médica especializada.