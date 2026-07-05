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Ponen tras las rejas a seis viciosos en Soledad

Por Redacción

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Ponen tras las rejas a seis viciosos en Soledad
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      En presencia permanente, oficiales de la Guardia Civil Municipal llevaron a cabo la detención y puesta a disposición ante la autoridad investigadora, a cinco hombres y una mujer por la probable comisión del delito contra la salud.

      Durante recorridos de seguridad sobre las colonias Fracción Rivera, Rancho Pavón y Rivas Guillén Norte, oficiales observaron presuntamente intoxicandose o ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, alterando el orden, gritando insultos a transeúntes y vehículos a Martha "N" de 36 años de edad; José "N" de 42 años; y César "N" de 28 años, a quienes en una inspección preventiva se les localizó bolsas con metanfetamina.

      Asimismo, dentro de las acciones implementadas para garantizar el orden y la seguridad sobre las colonias Ciudad Real, San Francisco, San Rafael, los oficiales efectuaron las detenciones por posesión de marihuana a Kevin "N" de 22 años; César "N" de 24 años; y Baltazar "N" de 42 años, personas que fueron detectadas alterando el orden público, gritando palabras altisonantes a peatones y automovilistas, o circulando a exceso de velocidad en motocicleta.

      Después de informarles el motivo de su arresto, todas estas personas fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y posteriormente ser presentados ante la Fiscalía General del Estado, junto con las sustancias aseguradas.

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