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Apresan a presuntos homicidas

Por Redacción

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Apresan a presuntos homicidas

La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación, cumplimentó tres órdenes de aprehensión en contra de Luis Fernando "N", Karina Gisel "N" y J. Guadalupe "N", por su probable responsabilidad en los delitos de amenazas, ataque peligroso y homicidio calificado.

Como resultado de labores operativas y de investigación efectuadas por elementos de la FGE, las detenciones se realizaron en distintos puntos de la entidad.

De esta manera, Luis Fernando "N" fue ubicado en la Zona Industrial de la capital potosina, donde presuntamente laboraba. Posteriormente, Karina Gisel "N" fue detenida en instalaciones de la PDI, al corroborarse que contaba con el mandato judicial vigente. 

Asimismo, J. Guadalupe "N" fue localizado en la colonia Villas de San Lorenzo, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

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Los hechos que derivaron en las órdenes de aprehensión ocurrieron en marzo de 2023, en un domicilio de la colonia El Palmar, en la capital potosina, donde presuntamente los imputados habrían agredido a una persona luego de que ésta les solicitara bajarle el volumen a la música cuando ellos convivían e ingerían bebidas alcohólicas.

Según las investigaciones, la víctima habría sido sometida y lesionada con disparos de arma de fuego, quedando inconsciente en el lugar y falleció.

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