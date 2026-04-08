Arde empresa en Zona Industrial

Un incendio registrado la tarde de este miércoles en la empresa Polímeros Nacionales, generó una importante movilización de elementos de seguridad y emergencia en la Zona Industrial.

Incendio en empresa Polímeros Nacionales Zona Industrial

De acuerdo con información de Protección Civil, el incendio ocurrió en las instalaciones de la empresa, ubicada en el Eje 124.

Cerca de 200 personas fueron evacuadas, y hasta el momento no se reporta ningún lesionado.

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Acciones de la autoridad y respuesta de emergencia

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Estatal (CEPC), la Guardia Civil Municipal, el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, la brigada interna de la empresa, la Guardia Civil Estatal, así como ambulancias de Protección Civil Municipal y de la delegación de Villa de Pozos.

Los trabajos de control y sofocación del incendio continúan en el lugar, por lo que las autoridades mantienen acordonada la zona para evitar riesgos a la población.