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Arde otra maquina de obra vial de Tamuín

Es el segundo incendio en menos de una semana en la misma zona; no hay causa confirmada

Por Huasteca Hoy

Abril 23, 2026 08:19 a.m.
A
Arde otra maquina de obra vial de Tamuín

TAMUÍN.- Un nuevo incendio consumió maquinaria pesada utilizada en una obra vial en este municipio, dejando pérdidas totales en una retroexcavadora y una pipa, sin que hasta el momento se conozcan las causas.

El siniestro se registró alrededor de las 2:00 de la madrugada de este jueves, cuando Bomberos Voluntarios de Tamuín recibieron el reporte de un incendio sobre la avenida Pedro Antonio Santos, en la colonia Víctor Manuel Santos, entre las calles Santos Degollado y Corregidora, a la altura de una refaccionaria.

Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia encontraron en llamas una máquina retroexcavadora y la cabina de un tráiler con remolque tipo cisterna, ambos utilizados en trabajos de obra vial en esa zona.

Tras casi una hora de labores, el fuego fue controlado; sin embargo, las unidades quedaron completamente calcinadas. No se reportaron personas lesionadas ni testigos que aportaran información sobre el origen del incendio.

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Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al lugar y darán parte a la Fiscalía General del Estado, que será la encargada de iniciar las investigaciones correspondientes.

Este hecho ocurre a pocos días de un incidente similar registrado el pasado 17 de abril, a escasos metros del mismo punto, donde también se incendiaron una retroexcavadora y una asfaltadora, lo que refuerza la incertidumbre sobre lo que está ocurriendo en la zona.

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