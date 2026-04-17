Fuego consume maquinaria de obra en avenida de Tamuín

TAMUÍN.- Dos máquinas que eran utilizadas en la rehabilitación de la avenida Pedro Antonio Santos se incendiaron, presuntamente a causa de un cortocircuito.

Fue aproximadamente a las 5 de la mañana, cuando los Bomberos de Tamuín se trasladaron a la avenida antes mencionada, esquina con la calle Allende, donde les reportaron el incendio de maquinaria pesada.

Se trataba de una retroexcavadora y una asfaltadora; la primera estaba completamente en llamas y la otra tenía fuego en la banda metálica.

De inmediato, los bomberos realizaron las labores para apagar el fuego y, tiempo después, controlaron la emergencia.

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Vecinos del sector aseguran que el fuego empezó por un cortocircuito en cables de alta tensión que pasaban a corta distancia de la maquinaria pesada.

La retroexcavadora tuvo pérdidas totales y, la asfaltadora, de manera parcial.