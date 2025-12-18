Arresta la Estatal a 40 infractores en operativos

Operativos realizados por la Guardia Civil Estatal, derivaron la detención de 40 personas por la posible comisión en diferentes hechos delictivos, quedando a disposición de las autoridades correspondientes para que se les defina su situación legal.

Por medio de actividades de inteligencia e investigación que realiza la GCE, se logró la detención de 28 personas por probable posesión de distintos estupefacientes, asegurándose 23 dosis de "cristal", 384 gramos de marihuana y una dosis de cocaína.

Asimismo, los agentes estatales realizaron la detención de cuatro personas por conducir vehículo con reporte de robo, una persona por conducir un vehículo con placas sobrepuestas, dos personas por robo, una persona por portación de arma prohibida y una persona por lesiones en hecho de tránsito.

Con esas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, mantiene una mayor tranquilidad en la capital potosina y en los 59 municipios que conforman el estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se reafirma el compromiso que tiene la institución para garantizar un estado con una mayor seguridad, invitando a la ciudadanía a colaborar con su denuncia al 089 o al 911 si es que fue o es víctima de alguna actividad que pueda perturbar la paz o entorno social.