Arresta la Estatal a más de 200 infractores en la última semana

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En la última semana, la Guardia Civil Estatal detuvo a un total de 206 personas por su probable participación en diversos delitos, mediante dispositivos de seguridad que se llevan a cabo en la entidad, algunos en coordinación con otras corporaciones como la Guardia Nacional, Ejército y policías municipales.

En el mismo periodo, del 27 de junio al 3 de julio, los elementos policiales recuperaron 21 unidades con reporte de robo, entre ellas seis motocicletas.

Además, aseguraron 16 kilogramos con 553 gramos de marihuana, 293 dosis de la droga sintética conocida como "cristal", dosis de cocaína, ocho teléfonos celulares presuntamente relacionados con actividades ilícitas y efectivo por un monto de 10 mil 200 pesos.

De manera paralela, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado fortaleció las acciones de proximidad social y prevención del delito mediante ferias de seguridad, pláticas informativas, actividades comunitarias y jornadas de orientación, consolidando el vínculo entre la autoridad y la ciudadanía.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene presencia permanente en los 59 municipios mediante acciones de prevención, inteligencia, proximidad social y combate a la delincuencia.