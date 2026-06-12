Arrestan a borracho por amenazar gente

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Como parte de las labores de vigilancia y los recorridos permanentes de seguridad para inhibir hechos constitutivos de delito, la Guardia Civil de Soledad detuvo a de Adolfo "N", de 43 años, por su probable participación en el delito de amenazas.

A través de un reporte ciudadano en el cual se solicitaba la intervención de la autoridad por una presunta alteración al orden público y la presencia de un sujeto en aparente estado de ebriedad, oficiales soledenses se trasladaron al Andador Orquídea de la colonia Praderas del Maurel, dónde corroboraron el reporte.

Teniendo presencia en el sitio, agentes municipales se entrevistaron con una persona que manifestó su deseo de proceder legalmente contra el señalado por presuntamente referir amenazas.

Mostrando en todo momento una actitud agresiva hacia los oficiales e incluso intentar huir empujando a los agentes municipales, Adolfo "N" fue informado que seria detenido por su posible participación en el delito de amenazas y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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La Guardia Civil Municipal de Soledad reafirma su compromiso con la ciudadanía, trabajando de manera permanente para garantizar entornos seguros y proteger la tranquilidad de las familias soledenses.