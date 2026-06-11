Ejecutan a un hombre en la colonia Rural Atlas
La víctima fue localizada sin vida tras un ataque armado ocurrido antes de la medianoche; la Fiscalía inició las investigaciones
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Un hombre perdió la vida a consecuencia de disparos de arma de fuego la noche del miércoles en la colonia Rural Atlas, al sur de la capital potosina.
Los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche sobre la calle Neptuno, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego que movilizaron a corporaciones de seguridad.
Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes localizaron a una persona lesionada y solicitaron el apoyo de paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).
Tras valorar a la víctima, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
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Los elementos policiacos procedieron al acordonamiento del área y activaron el protocolo correspondiente para preservar la escena del crimen.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias iniciales e integraron la carpeta de investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.
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