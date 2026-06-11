Violencia en Tamuín, causada por delincuentes foráneos: SSPC

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En los hechos de violencia suscitados en el municipio de Tamuín que generaron tres víctimas mortales, se presume que los delincuentes provienen de otra entidad limítrofe a San Luis Potosí, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Pese a la hipótesis preliminar, el mando policial matizó que la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) será la que defina las líneas de las indagatorias y mayores datos complementarios.

Adujo que la información generada de las averiguaciones ministeriales permitirá retroalimentar la operatividad de la Guardia Civil Estatal (GCE), a fin de diseñar o conocer hacia dónde se debe desplegar el personal de seguridad.

"Que modus operandi puedan estar realizando para nosotros lograr contenerlos. En cuanto nos llegue esa información, seguramente podemos realizar con mayor certeza o definir algunas áreas o rutas por donde están llegando y contener", explicó.

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