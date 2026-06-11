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Seguridad

Rescatan a conductor prensado tras choque en la 57 (video)

Junto con paramédicos de Villa de Pozos trasladaron al hombre para atención médica

Por Redacción

Junio 11, 2026 11:12 a.m.
A
Foto: Pulso

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      Conductor de una camioneta resultó herido al quedar prensado, tras un choque con objeto fijo en la carretera 57.

      Los hechos, cerca de las 10:30 de la mañana, cuando el conductor de la camioneta Ford F150, circulaba sobre la lateral de carretera 57, al llegar al ramal para incorporarse a carriles centrales después del puente Gálvez, pierde el control hacia su derecha e impactó con el poste metálico de señalética.

      El hombre quedó prensado dentro de la cabina de la camioneta, por lo que al sitio arribaron paramédicos de Villa de Pozos, quienes le prestaron los primeros auxilios.

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      Posteriormente, personal de rescate y bomberos lograron sacar al conductor del vehículo para trasladarlo para su atención médica especializada.

      Elementos de la SSPC municipal y peritos tomaron conocimiento del incidente.  

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