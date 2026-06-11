Cierran vías en torno a Plazas del Carmen y Fundadores

La Dirección General de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, desplegará un operativo especial de vigilancia y movilidad del 11 de junio al 19 de julio en el Centro Histórico, con motivo de la Fiesta Mundialista “San Luis Capital, Corazón del Futbol”, que contempla transmisiones masivas de partidos y actividades recreativas en las plazas de Fundadores, Armas y del Carmen.

Como parte del dispositivo, se aplicarán restricciones de estacionamiento en las inmediaciones de la Plaza del Carmen, principalmente sobre Manuel José Othón, en el tramo de Juan Sarabia a Mariano Escobedo; Vicente Guerrero, entre Mariano Escobedo y Constitución; y, de ser necesario, sobre la calle Constitución, con el objetivo de facilitar el desplazamiento seguro de asistentes y garantizar la operación de los servicios de emergencia.

También en inmediaciones de Plaza de los Fundadores se prevé el cierre parcial de la avenida Venustiano Carranza a partir de la calle Independencia por la realización de la Feria del Elote.

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Foto: SSPC

Para privilegiar una movilidad ordenada, la vigilancia vial se concentrará en accesos estratégicos al Centro Histórico, incluyendo los cruces de 20 de Noviembre y Manuel José Othón; Constitución y Manuel José Othón; Eje Vial y Los Bravo; Mariano Escobedo; Álvaro Obregón; Damián Carmona; Venustiano Carranza y Av. Reforma, entre otros puntos donde habrá presencia permanente de oficiales y recorridos motorizados de supervisión.

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Ante incrementos en la afluencia peatonal o vehicular, la Policía Vial podrá implementar cierres temporales y desvíos de circulación en calles como Los Bravo, Mariano Escobedo, Manuel José Othón, Damián Carmona, Venustiano Carranza y accesos a las plazas sede, priorizando la seguridad de visitantes y la movilidad en la zona.

A través de las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se estará comunicando a la ciudadanía de las disposiciones viales en esta zona durante la fiesta mundialista.