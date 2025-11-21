Protección Civil alerta: frío extremo y lluvias esta noche en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó por el ingreso del frente frío número 15, que provocará un descenso marcado de temperaturas y lluvias nocturnas en diversas regiones de San Luis Potosí durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán 28 grados en la zona Centro y hasta 34 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas bajarán a 9 grados en la capital y 10 grados en el Altiplano, con probabilidad de heladas.

También se prevén lluvias y lloviznas puntuales durante la noche, especialmente en sierras de la Huasteca y la zona Media.

Ante el descenso térmico, Protección Civil pidió a la población prepararse para el frío y adoptar medidas de prevención dentro del hogar: usar varias capas de ropa, revisar que calentadores y estufas estén bien ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores de agua para evitar que revienten por congelamiento.

En materia de salud, la dependencia recomendó mantenerse hidratado, consumir alimentos ricos en vitamina C y dar especial cuidado a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de evitar cambios bruscos de temperatura.

Las autoridades llamaron a mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones para reducir riesgos durante esta temporada de frío.