logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑA!

Fotogalería

¡ES NIÑA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Protección Civil alerta: frío extremo y lluvias esta noche en SLP

Protección Civil advierte mínimas de hasta 9 grados, posibilidad de heladas y recomienda extremar cuidados en hogares y grupos vulnerables

Por Redacción

Noviembre 21, 2025 07:47 a.m.
A
Protección Civil alerta: frío extremo y lluvias esta noche en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó por el ingreso del frente frío número 15, que provocará un descenso marcado de temperaturas y lluvias nocturnas en diversas regiones de San Luis Potosí durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán 28 grados en la zona Centro y hasta 34 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas bajarán a 9 grados en la capital y 10 grados en el Altiplano, con probabilidad de heladas.

También se prevén lluvias y lloviznas puntuales durante la noche, especialmente en sierras de la Huasteca y la zona Media.

Ante el descenso térmico, Protección Civil pidió a la población prepararse para el frío y adoptar medidas de prevención dentro del hogar: usar varias capas de ropa, revisar que calentadores y estufas estén bien ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores de agua para evitar que revienten por congelamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En materia de salud, la dependencia recomendó mantenerse hidratado, consumir alimentos ricos en vitamina C y dar especial cuidado a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de evitar cambios bruscos de temperatura.

Las autoridades llamaron a mantenerse atentos a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones para reducir riesgos durante esta temporada de frío.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Protección Civil alerta: frío extremo y lluvias esta noche en SLP
Protección Civil alerta: frío extremo y lluvias esta noche en SLP

Protección Civil alerta: frío extremo y lluvias esta noche en SLP

SLP

Redacción

Protección Civil advierte mínimas de hasta 9 grados, posibilidad de heladas y recomienda extremar cuidados en hogares y grupos vulnerables

Impulsa Rosas Montiel reforma para regular asilos
Impulsa Rosas Montiel reforma para regular asilos

Impulsa Rosas Montiel reforma para regular asilos

SLP

Redacción

Aminorar robo de autos requiere mejorar legislación
Aminorar robo de autos requiere mejorar legislación

Aminorar robo de autos requiere mejorar legislación

SLP

Ana Paula Vázquez

Diputado de Morena sostiene que es necesario participar en mesas de trabajo

"Los seguros pagarán arreglo de 161 escuelas"
"Los seguros pagarán arreglo de 161 escuelas"

"Los seguros pagarán arreglo de 161 escuelas"

SLP

Leonel Mora

Escuelas que se ubican cerca del caudal de los ríos, la reconstrucción será necesaria