Apresan a dos mujeres por agresión y lesiones

Dos mujeres fueron detenidas por policías soledenses por presunta agresión y lesiones mutuas; dicha acción ocurrió en la colonia Genovevo Rivas Guillén Norte, al dar respuesta a un reporte ciudadano.

Agentes municipales se presentaron en la calle Los Andrade, en la colonia mencionada, donde tuvieron contacto con dos mujeres, las cuales se señalaron entre sí por violentarse de forma física, presentando heridas visibles y manifestando su deseo de proceder legalmente una en contra de la otra.

Después de dialogar con ambas, se identificaron como Maribel “N” de 44 años y Ofelia “N” de 41 años, haciéndoles saber que serían detenidas por presunta agresión y lesiones, para después seguir con el trámite correspondiente en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedaron a disposición.