logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Fotogalería

Estrellas de la Música Deslumbran en la Alfombra Roja de los Grammy 2024

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Aseguran 5 unidades con reporte de robo

Por Redacción

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguran 5 unidades con reporte de robo

Operativos de seguridad que efectúan la Guardia Civil Estatal y su División Caminos, permitieron que durante las últimas 24 horas se recuperan dos motocicletas, dos cajas secas y una camioneta con reporte de robo vigente.

En la colonia 21 de Marzo en Soledad de Graciano Sánchez, los uniformados de la GCE localizaron una camioneta Volkswagen Tiguan modelo 2018 en color negro, que al ser consultada arrojó reporte de robo con violencia el cuatro de mayo del 2023 en el Estado de México.

En la Delegación de La Pila, se recuperó una caja seca modelo 2015 con reporte de robo con violencia el 31 de enero de este año, en el municipio de Villa Hidalgo.

En Villa de Reyes, se aseguró una motocicleta Bajaj en color negro modelo 2024, que con base a una consulta arrojó reporte de robo del pasado 28 de enero del 2026 en la comunidad de Terrero Sur.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por otro lado, se ubicó también en la colonia Tercera Chica, en la capital potosina, una motocicleta Hero, en color negro modelo 2023 robada el pasado 31 de enero en la colonia Molinos del Rey.

Por parte de la División Caminos, en la comunidad de San Lorenzo, perteneciente a Villa Hidalgo, se logró el aseguramiento de una caja refrigerada en color blanco, modelo 2025 con reporte de robo vigente el 30 de enero en la comunidad Tinaja, Soledad de Graciano Sánchez.

En todos los casos se efectuó el protocolo administrativo correspondiente para poner a disposición las unidades ante la Fiscalía General del Estado en espera de ser devueltas a su legítimo propietario.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pareja robaba en una farmacia Guadalajara
Pareja robaba en una farmacia Guadalajara

Pareja robaba en una farmacia Guadalajara

SLP

Redacción

Detienen a conductores con vehículos hurtados
Detienen a conductores con vehículos hurtados

Detienen a conductores con vehículos hurtados

SLP

Redacción

Apresan a dos por violencia familiar
Apresan a dos por violencia familiar

Apresan a dos por violencia familiar

SLP

Redacción

Incendio acaba con maderería en la Rivas Guillén
Incendio acaba con maderería en la Rivas Guillén

Incendio acaba con maderería en la Rivas Guillén

SLP

Redacción

Se quemaron herramientas y materia prima, además de una camioneta