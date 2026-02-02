Aseguran 5 unidades con reporte de robo

Operativos de seguridad que efectúan la Guardia Civil Estatal y su División Caminos, permitieron que durante las últimas 24 horas se recuperan dos motocicletas, dos cajas secas y una camioneta con reporte de robo vigente.

En la colonia 21 de Marzo en Soledad de Graciano Sánchez, los uniformados de la GCE localizaron una camioneta Volkswagen Tiguan modelo 2018 en color negro, que al ser consultada arrojó reporte de robo con violencia el cuatro de mayo del 2023 en el Estado de México.

En la Delegación de La Pila, se recuperó una caja seca modelo 2015 con reporte de robo con violencia el 31 de enero de este año, en el municipio de Villa Hidalgo.

En Villa de Reyes, se aseguró una motocicleta Bajaj en color negro modelo 2024, que con base a una consulta arrojó reporte de robo del pasado 28 de enero del 2026 en la comunidad de Terrero Sur.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otro lado, se ubicó también en la colonia Tercera Chica, en la capital potosina, una motocicleta Hero, en color negro modelo 2023 robada el pasado 31 de enero en la colonia Molinos del Rey.

Por parte de la División Caminos, en la comunidad de San Lorenzo, perteneciente a Villa Hidalgo, se logró el aseguramiento de una caja refrigerada en color blanco, modelo 2025 con reporte de robo vigente el 30 de enero en la comunidad Tinaja, Soledad de Graciano Sánchez.

En todos los casos se efectuó el protocolo administrativo correspondiente para poner a disposición las unidades ante la Fiscalía General del Estado en espera de ser devueltas a su legítimo propietario.