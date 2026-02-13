Aseguran 54 mil pesos en billetes falsos en Real de Catorce

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de San Luis Potosí, obtuvo vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva justificada contra una persona, por su probable participación en el delito de uso de moneda falsa.

Con base en la imputación formulada por el Ministerio Público de la Federación, se estableció que elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Omar "N" tras realizar un recorrido de vigilancia en el mirador a la salida de Real de Catorce, recibieron un reporte ciudadano en el que informaban que una persona había pagado con un billete de 500 pesos falso, en un local de artesanías y huía a bordo de un vehículo con rumbo al Túnel de Ogarrio, municipio de Catorce, San Luis Potosí.

Los oficiales se posicionaron en la salida del Túnel de Ogarrio y al observar el vehículo descrito en el reporte, le marcaron el alto para que el afectado identificara a los ocupantes.

La persona que había recibido como pago el billete falso señaló que quien había pagado era el copiloto, a quien las autoridades le aseguraron en total 108 billetes de 500 pesos apócrifos, cantidad que asciende a 54 mil pesos en billetes falsificados, por lo que el detenido y los billetes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en San Luis Potosí.

El agente del Ministerio Público de la Federación reunió los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso contra el imputado.

La persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR), reafirmó su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal