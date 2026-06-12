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Seguridad

Asesinan a un hombre a tiros en la Rural Atlas

Delincuentes le dispararon en las calles Neptuno y Marte para enseguida darse a la fuga

Por Redacción

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Asesinan a un hombre a tiros en la Rural Atlas
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      Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Rural Atlas, donde maleantes armados le dispararon para enseguida darse a la fuga. 

      El hecho ocurrió antes de la medianoche del miércoles en que el hora occiso fue atacado sobre la calle Neptuno próximo a Marte, cerca de la avenida Saucito-Morales.

      Los delincuentes lo sorprendieron y luego de disparar se dieron a la fuga con rumbo desconocido sin que nadie hiciera algo para detenerlos, dejando a la víctima tirada sobre la banqueta. Los  disparos de arma de fuego alertaron a las autoridades y al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes al verificar el ataque solicitaro el apoyo de los paramédicos del CRUM, quienes al valorar a la persona la encontraron ya sin signos vitales.

      Los elementos policiacos procedieron con el protocolo de aseguramiento del área para preservar la escena y posteriormente arribaron elementos de la Policía de Investigación y de Servicios Periciales para iniciar las indagatorias y el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y entregarlo a los familiares una vez que lo reclamaran.

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      La Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación sobre el caso en espera de tener a los responsables en el menor tiempo posible.

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