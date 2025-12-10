logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXITOSOS

Fotogalería

EXITOSOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vivienda se invade de humo y una mujer queda encerrada

Descartan lesionados tras el rescate; la rápida intervención evitó una tragedia en Las Pilitas

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 08:02 a.m.
A
Vivienda se invade de humo y una mujer queda encerrada

Una mujer de 63 años fue puesta a salvo la noche de este martes, luego de quedar atrapada en la segunda planta de su vivienda en la colonia Las Pilitas, que comenzó a llenarse de humo de manera repentina.

De acuerdo con el reporte, una ciudadana pidió auxilio tras recibir una llamada desesperada de su mamá avisando que la casa se estaba incendiando. Los agentes que patrullaban el cuadrante sur acudieron de inmediato.

Al llegar, encontraron el inmueble con humo denso saliendo por las ventanas y la mujer aún en el interior. Los oficiales ingresaron y la acompañaron hasta el exterior, donde quedó fuera de peligro.

La acción oportuna evitó que el incidente terminara en tragedia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vivienda se invade de humo y una mujer queda encerrada
Vivienda se invade de humo y una mujer queda encerrada

Vivienda se invade de humo y una mujer queda encerrada

SLP

Redacción

Descartan lesionados tras el rescate; la rápida intervención evitó una tragedia en Las Pilitas

Vándalo cargaba una navaja en Col. Foresta
Vándalo cargaba una navaja en Col. Foresta

Vándalo cargaba una navaja en Col. Foresta

SLP

Redacción

Dan 10 años de cárcel a homicida
Dan 10 años de cárcel a homicida

Dan 10 años de cárcel a homicida

SLP

Redacción

Recuperan camioneta robada, en Av. Dalias
Recuperan camioneta robada, en Av. Dalias

Recuperan camioneta robada, en Av. Dalias

SLP

Redacción