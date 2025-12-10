Vivienda se invade de humo y una mujer queda encerrada

Una mujer de 63 años fue puesta a salvo la noche de este martes, luego de quedar atrapada en la segunda planta de su vivienda en la colonia Las Pilitas, que comenzó a llenarse de humo de manera repentina.

De acuerdo con el reporte, una ciudadana pidió auxilio tras recibir una llamada desesperada de su mamá avisando que la casa se estaba incendiando. Los agentes que patrullaban el cuadrante sur acudieron de inmediato.

Al llegar, encontraron el inmueble con humo denso saliendo por las ventanas y la mujer aún en el interior. Los oficiales ingresaron y la acompañaron hasta el exterior, donde quedó fuera de peligro.

La acción oportuna evitó que el incidente terminara en tragedia.

