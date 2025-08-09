Incautan tres vehículos objeto de delito

La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación efectuó la recuperación de tres vehículos en la Zona Metropolitana potosina por diversos motivos.

El primer automotor fue localizado en una pensión vehicular situada en Soledad, se trata de un RZR de cuatro plazas, modelo 2022, color negro con azul, el cual se encuentra dentro de una carpeta de investigación por el probable delito de abuso de confianza.

La segunda unidad es un Honda Accord, color gris, modelo 2021, que, al ser consultado en la base de datos, presentó alteraciones en su número de serie y reporte de robo vigente en el Estado de México. Este vehículo fue asegurado en la colonia Los Álamos, en la capital potosina.

Por último, una camioneta Ford Pick Up de cabina sencilla, modelo 1991, color gris con rojo, fue asegurada en la colonia Genovevo Rivas Guillén.

Se presume que esta unidad fue utilizada para transportar el producto de un robo con violencia cometido en un establecimiento de aceros.