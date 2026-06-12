Atrapan en Tamaulipas a presunto violador de menor

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La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Sergio "N", por su probable participación en el delito de violación específica agravada.

Los hechos que se investigan derivan de una denuncia presentada ante el Ministerio Público, en la que se señaló al imputado por presuntamente agredir sexualmente a una persona menor de edad en el municipio de Matehuala.

A partir de ello, Agentes Fiscales integraron la carpeta de investigación correspondiente y realizaron diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos.

Derivado de las labores efectuadas por elementos de la Policía de Investigación (PDI), se obtuvo información sobre la posible ubicación de Sergio "N" en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que se gestionaron los mecanismos de colaboración institucional necesarios para su localización.

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Una vez asegurado el señalado, personal de la PDI potosina se trasladó a la entidad vecina para cumplimentar el mandato judicial.

Posteriormente, Sergio "N" fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requiere para que continúe el proceso penal correspondiente.