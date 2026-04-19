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Balacera en bar de Muñoz deja dos muertos y tres heridos

La Fiscalía General del Estado realiza diligencias y no reporta detenidos por el incidente.

Por Pulso Online

Abril 19, 2026 10:36 a.m.
A
Balacera en bar de Muñoz deja dos muertos y tres heridos

Una agresión armada registrada durante la madrugada de este domingo dejó un saldo de dos personas sin vida y tres más lesionadas en un bar ubicado en la colonia Fovissste.

Balacera en bar de Muñoz: hechos y atención

El reporte se generó poco antes de las 03:00 horas en el bar "La Villita", localizado sobre avenida Muñoz y Tétela, frente a una tienda Walmart. Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de la SSPC Municipal, quienes al ingresar confirmaron que en el interior se encontraban dos personas sin signos vitales y tres más heridas.

Paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas acudieron para brindar atención a los lesionados, quienes fueron estabilizados en el lugar.

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Acciones de la autoridad y seguimiento

Elementos municipales procedieron a acordonar la zona como primeros respondientes, mientras que posteriormente agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

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