Por Huasteca Hoy

Octubre 17, 2025 09:34 a.m.
Cae el "Chichote" tras matar a un hombre con su camioneta

TANQUIÁN.- Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un hombre señalado de haber provocado la muerte de una persona arrollándola con su camioneta.

Se trata de Jesús "N", de 53 años de edad, alias el "Chichote", señalado como presunto responsable del homicidio ocurrido en la zona centro de este municipio, frente a la presidencia municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, tras recibirse la alerta de una persona lesionada, los oficiales se trasladaron al lugar, donde obtuvieron información que permitió ubicar y detener al señalado.

El individuo habría agredido a la víctima y posteriormente la arrastró debajo de una camioneta.

Durante su arresto, intentó resistirse amagando a los agentes con una roca con manchas de sangre, pero finalmente fue controlado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

