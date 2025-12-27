logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Fotogalería

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Cae "El Niño", presunto operador de grupo delictivo en San Vicente

Le aseguraron 20 "ponchallantas" cinco teléfonos celulares

Por Redacción

Diciembre 27, 2025 02:10 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

SAN VICENTE.– Un joven fue detenido durante un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal en el municipio de San Vicente, debido a que portaba artefactos 'ponchallantas' y teléfonos celulares.

Se trata de Rony "N", de 26 años de edad, alias "El Niño", quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el hecho con apariencia de delito contra la seguridad vial.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la detención se llevó a cabo durante un operativo realizado en la cabecera municipal.

El sujeto conducía un vehículo Chevrolet Malibú blanco, modelo 2005, y presuntamente intentó escapar al notar la presencia de los oficiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, los elementos le dieron alcance y, al realizarle una inspección de seguridad, le aseguraron 20 artefactos metálicos elaborados para dañar neumáticos, así como cinco teléfonos celulares.

La dependencia señaló que el detenido estaría vinculado a un grupo delictivo y será en las próximas horas cuando la autoridad correspondiente determine su situación jurídica.

LEA TAMBIÉN

San Vicente, 80 años de huehues en San Luis

CIUDAD VALLES.- Gregorio García Hernández, quien hace poco cumplió 88 años de edad relató que cuando él tenía siete años comenzaron a bailar las comparsas de huehues, inspirados por gente de Tempoal, ...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae "El Niño", presunto operador de grupo delictivo en San Vicente
Cae "El Niño", presunto operador de grupo delictivo en San Vicente

Cae "El Niño", presunto operador de grupo delictivo en San Vicente

SLP

Redacción

Le aseguraron 20 "ponchallantas" cinco teléfonos celulares

Varios lesionados en volcadura sobre la Valles-Rioverde
Varios lesionados en volcadura sobre la Valles-Rioverde

Varios lesionados en volcadura sobre la Valles-Rioverde

SLP

Huasteca Hoy

El rescate estuvo a cargo de Cruz Roja y Protección Civil

Buscan a joven que desapareció en río Valles
Buscan a joven que desapareció en río Valles

Buscan a joven que desapareció en río Valles

SLP

Redacción

La tarde del jueves acudió a pescar y lo vieron caer al agua, sin saber nadar

Doble muerte de motociclistas en aparatoso choque
Doble muerte de motociclistas en aparatoso choque

Doble muerte de motociclistas en aparatoso choque

SLP

Redacción

Circulaban por carretera estatal 14, en jurisdicción del municipio de Tanquián