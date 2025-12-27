Cae "El Niño", presunto operador de grupo delictivo en San Vicente
Le aseguraron 20 "ponchallantas" cinco teléfonos celulares
SAN VICENTE.– Un joven fue detenido durante un operativo realizado por la Guardia Civil Estatal en el municipio de San Vicente, debido a que portaba artefactos 'ponchallantas' y teléfonos celulares.
Se trata de Rony "N", de 26 años de edad, alias "El Niño", quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el hecho con apariencia de delito contra la seguridad vial.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que la detención se llevó a cabo durante un operativo realizado en la cabecera municipal.
El sujeto conducía un vehículo Chevrolet Malibú blanco, modelo 2005, y presuntamente intentó escapar al notar la presencia de los oficiales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sin embargo, los elementos le dieron alcance y, al realizarle una inspección de seguridad, le aseguraron 20 artefactos metálicos elaborados para dañar neumáticos, así como cinco teléfonos celulares.
La dependencia señaló que el detenido estaría vinculado a un grupo delictivo y será en las próximas horas cuando la autoridad correspondiente determine su situación jurídica.
San Vicente, 80 años de huehues en San Luis
CIUDAD VALLES.- Gregorio García Hernández, quien hace poco cumplió 88 años de edad relató que cuando él tenía siete años comenzaron a bailar las comparsas de huehues, inspirados por gente de Tempoal, ...
no te pierdas estas noticias
Cae "El Niño", presunto operador de grupo delictivo en San Vicente
Redacción
Le aseguraron 20 "ponchallantas" cinco teléfonos celulares
Varios lesionados en volcadura sobre la Valles-Rioverde
Huasteca Hoy
El rescate estuvo a cargo de Cruz Roja y Protección Civil
Buscan a joven que desapareció en río Valles
Redacción
La tarde del jueves acudió a pescar y lo vieron caer al agua, sin saber nadar